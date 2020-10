Osnago (Lecco), 6 ottobre 2020 – La scala su cui poggiava gli ha ceduto sotto i suoi piedi e lui è precipitato a terra da circa 3 metri di altezza. A cadere nel primo pomeriggio di oggi è stato un 53enne incaricato della manutenzione degli impianti di uno stabilimento di Osnago lungo la ex Statale 36 nel tratto di via Milano. Per soccorrerlo sono intervenuti i sanitari del 118 con i volontari delle Croce bianca di Merate ma le condizioni del ferito inizialmente sono parse critiche e per questo sono arrivati anche i soccorritori dell'eliambulanza di Bergamo. Dopo le prime cure il manutentore è stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Sul posto anche i carabinieri per accertare cause e responsabilità dell'infortunio sul lavoro. Dai primi accertamenti sembra che la scala in metallo che abbia utilizzato per raggiungere i compressori dell'impianto di condizionamento appesi sui muri all'esterno del capannone industriale si sia rotta.

