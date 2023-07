Incidente sulla Lecco-Bellagio, ragazza in moto di 33 anni catapultata sull’asfalto: è grave

Oliveto Lario (Lecco), 16 luglio 2023 – Grave incidente stradale domenica sera sulla Lecco – Bellagio a Oliveto Lario. Una giovane di 33 anni, che viaggiava su una moto come passeggera, in un seguito allo scontro con un'auto, è stata scaraventata in aria a metri di altezza e catapultata oltre il ciglio della strada, fino sulla spiaggia in riva al lago.

L'incidente

Lo schianto si è verificato poco dopo le 20 sulla Lariana. La 33enne stava tornando verso casa insieme al suo ragazzo della sua stessa età in sella ad una Kawasaki Ninja: lui era alla guida, lei era sulla parte posteriore del sellino. Sono stati urtati da un automobilista al volante di una Fiat Panda che si stava immettendo sulla Sp 583. L'impatto è stato devastante: la passeggera della moto è stata proiettata in aria per riatterrare pesantemente nell’area del lago, mentre il centauro ai comandi della moto è scivolato a terra.

I soccorsi

I due sono stati soccorsi dai sanitari dell'automedica di Areu con i volonatri della Croce rossa di Asso e del Soccorso di Bellagio. Sono arrivati in volo anche i soccorritori dell'eliambulanza di Brescia. Sul posto pure i vigili del fuoco di tre squadre, due dal comando provinciale di Lecco e una del distaccamento di Volontari, più gli specialisti del Nucleo speleo alpino fluviale. La 33enne, dopo le prime cure, è stata evacuata con l'elisoccorso e trasferita in ospedale all'Alessandro Manzoni di Lecco. Nonostante la dinamica e il volo non versa in pericolo di vita.