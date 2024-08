Olgiate Molgora, il ladro fugge fra gli sberleffi: “La prossima volta chiudi meglio casa”

Olgiate Molgora (Lecco) – Il terrore, il danno e poi la beffa, anzi lo scherno. “La prossima volta chiudi meglio casa tua”: sono le parole che un ladro ha rivolto ad una donna di 40 anni di Olgiate Molgora, vittima di un furto che lui aveva appena tentato di mettere a segno nella sua abitazione.

È successo l’altra mattina, in un vicolo di via del Centenario. La 40enne all’alba delle 5, è stata svegliata di soprassalto da strani rumori provenire dal giardino della sua villetta: si è affacciata alla finestra e ha visto un intruso scappare via. Ha urlato terrorizzata, buttando già dal letto anche i vicini. Poco dopo il ladro, che non aveva altra via di uscita per scappare, le è ripassato davanti: “La prossima volta chiudi meglio casa tua”, le ha urlato, prendendola in giro mentre scappava via. È solo uno dei tanti furti e tentati furti che si stanno registrando in tutto il paese. “I cittadini sono esasperati, c’è molta preoccupazione per questi episodi”, conferma il sindaco Giovanni Battista Bernocco.

Uno dei possibili autori dei colpi in casa sarebbe già stato individuato: si tratta di un ragazzo borderline accampato letteralmente in tenda. Sembra sia lo stesso che ha sbeffeggiato la quarantenne dopo esservi entrato in casa. Lo hanno riconosciuto in molti. Contro di lui - questo almeno l’auspicio del primo cittadino e di tutti i residenti – potrebbe essere richiesto un daspo o un provvedimento di allontanamento coatto da parte del questore di Lecco.

Difficilmente tuttavia l’autore dello sfottò può essere il responsabile di tutti i numerosi furti, cominciati ben prima del suo recente arrivo. Proprio per cercare di arginare il fenomeno molti sindaci del Lecchese hanno chiesto aiuto al prefetto: nonostante ciò nulla sembra sia cambiato.