Oggiono (Lecco), 21 maggio 2019 – Un automobilista di 56 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto all'alba delle 6 della mattina di oggi, martedì, sulla Sp 51 La Santa a Oggiono. Il 56enne, che era al volante si una vecchia Renault Clio, è stato travolto dall'autista di un camion mentre si stava immettendo sulla provinciale da una laterale. L'utilitaria speronata è stata scaraventata a lato della strada principale come una trottola fuori controllo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'eliambulanza di Como con i volontari della Croce bianca. Sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco per liberare il 56enne dall'abitacolo della Clio. Dopo le prime cure sul posto il paziente è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Nonostante le ferite rimediate non sembra versare in imminente pericolo. Per consentire le operazioni di salvataggio e i rilievi dell'incidente il tratto di Sp 51 è stato temporaneamente chiuso al transito con pesanti ripercussioni alla circolazioni e alla viabilità di tutta la zona.