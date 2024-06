Oasi di Galbusera a chi offre di più

LA VALLETTA BRIANZA

L’hotel premiato dallo chef Bruno Barbieri è all’asta al miglior offerente. Non si tratta solo di un albergo, ma di un piccolo borgo medioevale nel cuore del Parco regionale della Valle del Curone in vendita a 7 milioni di euro. È l’Oasi di Galbusera Bianca di Rovagnate de La Valletta Brianza, di proprietà del conte Gaetano Besana, 72 anni, che ha completamente ristrutturato il borgo e che, con la sua attività ricettiva, ha vinto una puntata della trasmissione "Quattro hotel". All’incanto di sono un ristorante, un bar, agriturismo, sala plifunzionale, laboratorio, un ufficio, locali di servizio, un appartamento e 200mila metri quadrati di terreno agricolo. Secondo i periti l’Oasi vale quasi 4 milioni, 3 milioni 775mila per la precisione. Il prezzo a base d’asta però di 3 milioni 300mila euro, sebbene sia sufficiente un’offerta minima di 2 milioni 150mila euro, poco più della metà del valore reale. In caso di più offerte, i rialzi devono essere ad alzate di mano di 25mila euro. Per provare ad aggiudicarsi l’affare e diventare proprietari dell’ampio ristorante di cucina biologica e naturale e l’agriturismo con 11 stanze di cui 5 doppie e 7 suite, c’è tempo fino a lunedì, quando sadrà il termine per depositare le offerte, poi martedì si svolgerà l’asta vera e propria. È da tempo che Galbusera Bianca è in vendita, ma al momento non si è fatto avanti nessuno. Galbusera Bianca era già nota nel 1348 con il nome di Valbissera, che deriva da "Gallicus albus cgger" cioè bianche fortificazioni galliche, bianche per la coltivazione dell’uva.