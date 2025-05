Nibionno, ''prigioniero'' in banca: lo liberano i vigili del fuoco

Nibionno (Lecco), 25 maggio 2025 – Hanno scassinato la porta blindata di una banca. A scassinare la porta della filiale dell'Intesa San Paolo di Nibionno non sono stati ladri, né rapinatori o i guastatori dei bancomat. Sono stati i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Valmadrera.

Intervento dei vigili del fuoco

Un cliente questa mattina, dopo aver prelevato al bancomat dell'agenzia di via Giuseppe Parini, a ridosso della Statale Briantea Como – Bergamo, è rimasto bloccato all'interno della banca. Era nel piccolo locale all'ingresso dove sono collocate le casse di prelevamento continuo. Il pulsante di apertura automatica della porta non funzionava, nessuno degli addetti alla sicurezza a distanza riusciva ad aiutarlo e naturalmente non c'era nessuno al lavoro in filiale perché di domenica mattina.

Dalla centrale operativa del 112 hanno così mobilitato i vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Valmadrera con l'“artiglieria” pesante: cesoie pneumatiche, seghe circolari e martinetti idraulici

Con un po' di fatica e mestiere, alla fine hanno scassinato la porta a vetri blindata e aperto un varco, riuscendo a liberare l'“ostaggio” intrappolato in banca. Il correntista è stato poi anche soccorso dai sanitari di Areu.