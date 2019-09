Lecco, 8 settembre 2019 – Prima neve in quota sulle montagne lecchesi. Domenica mattina in cima ai 2.410 metri di altezza della Grignone il meteo ha regalato una suggestiva spolverata bianca, che invece ha “risparmiato” la Grignetta, come testimoniato anche dalle immagini riprese dalla webcam installata al rifugio Luigi Brioschi, che sorge proprio in vetta alla Grigna Settentrionale.

La neve, in un manto spesso una decina di centimetri o poco più, è caduta anche più in basso, dove però, a causa delle temperature ancora troppo elevate, si è poi rapidamente sciolta, mentre più in alto sembra destinata a resistere, almeno per il momento.