Nel capoluogo lariano si nasce sempre meno

Lecco cresce, ma nella città dei Promessi sposi si nasce sempre meno. I residenti ufficiali sono 47.653. I dati sono relativi alla fine del 2023. Il 2022 si era invece chiuso con 47.486 abitanti. Nell’ultimo anni c’è quindi stato un aumento della popolazione di 167 unità. Le cifre, in fase di verifica, divulgate dall’Anagrafe comunale al momento non coincidono tuttavia con quelle pubblicate sul sito internet dell’Istat, dove mancano all’appello più di 600 cittadini residenti. Il mini boom demografico è merito soprattutto degli immigrati, perché le nascite sono scese dalle 305 del 2022 alle 271 del 2023, con 34 nati in meno. Le cifre, in fase di verifica, al momento non coincidono tuttavia con quelle pubblicate sul sito internet dell’Istat. Se i i bambini scarseggiano, gli anziani non mancano: l’altro giorno è stata festeggiata una nuova centenaria che si è aggiunta al club dei 25 over 100 lecchesi.