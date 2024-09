Navigazione ancora ferma. Weekend senza traghetti: "Così ci penalizzano"

Dovevano essere solo tre giorni, sono diventati quattro, poi cinque, infine sei. Ammesso che sia finita. Per lunedì infatti è già stato proclamato uno sciopero nazionale. Praticamente da un’intera settimana, tredici corse di linea del servizio pubblico di navigazione sul lago di Como sono state sospese. Sono corse che dovrebbero fare scalo anche a Varenna e Bellano. L’ultimo avviso è stato pubblicato ieri per oggi e domani, domenica,all’ultimo momento: "Si comunica alla spettabile clientela che nei giorni 07/09/2024 e 08/09/2024 le corse del servizio pubblico di linea n° , 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 906, 907, 908 sono sospese per motivi di carattere tecnico". È da martedì che sempre le stesse corse sono sospese. Purtroppo il direttore di esercizio della Navigazione Laghi sul lago di Como Nicola Oteri e altri responsabili della società statale non hanno voluto rispondere alla domanda su quali siano i "motivi di carattere tecnico". Stando ai precedenti e a quanto denunciato dai sindacalisti, si presume di tratti della mancanza di imbarcazioni, soprattutto aliscafi e catamarani perché molti natanti per i collegamenti rapidi della flotta della Navigazione Laghi sono fermi nei cantieri nautici perché non in grado di solcare le acque del laghi, e di addetti alla navigazioni in grado di condurre le motonavi che invece funzionano e di attraccarle in sicurezza.

"Comprendo le motivazioni di chi gestisce la Navigazione Laghi, cioè i problemi per la mancanza di imbarcazioni e di personale sufficienti – commenta stizzito il sindaco di Varenna Mauro Manzoni –. Si tratta però di un servizio di trasporto pubblico, perché si spostano in traghetto non solo i turisti, ma anche chi lavora e studia". L’ennesima proroga della sospensione delle 13 corse tra l’altro cade durante il fine settimana, i giorni in cui ci sono più turisti, molti dei quali stranieri, e alla vigilia della ripresa delle normali attività dopo il periodo di ferie estive. "Diciamo che queste continue sospensioni delle corse del servizio di navigazione non è proprio un bel biglietto da visita per il nostro territorio – prosegue il primo cittadino di Varenna –. Inoltre così, sempre all’ultimo momento, sempre senza alcun preavviso per dare modo a tutti di organizzarsi, non mi sembra proprio un bel modo di comportarsi nei confronti dei possibili clienti".