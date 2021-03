Mandello del Lario (Lecco), 25 marzo 2021 – Verrà eseguita l'autopsia su Gaspare Allegra, il nipote del superlatitante boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro, precipitato domenica in un dirupo sul Grignone. Il feretro di Gaspare Allegra, avvocato di 37 anni, era già pronto per partire quest'oggi alla volta di Castelvetrano, in Sicilia, suo paese d'origine che aveva lasciato la scorsa primavera per trasferirsi ad Albairate, nel Milanese, a quanto pare proprio per sottrarsi alla parentela dello zio, ma dalla Procura di Lecco all'ultimo momento è arrivato lo stop improvviso e il divieto di traslare la salma.

Che si sia trattato di un incidente sembra sussistano pochi dubbi, ma con il 37enne c'era solo il fratello Francesco di un paio d'anni più giovane, arrivato a inizio mese apposta per trascorre qualche settimana con lui. I magistrati vogliono però a quanto pare fugare ogni dubbio ed accertare che non si sia trattato di un delitto, né di una faida familiare. Gaspare risultava del resto indagato a piede libero in un'inchiesta antimafia proprio sui traffici dello zio primula rossa, costata l'arresto e la prigione anche al padre Rosario, ex presidente regionale della Cna ed ex assessore all’agricoltura, morto però all’età di 66 anni nell’estate del 2019 prima di essere processato. Contestualmente il questore di Trapani Salvatore La Rosa ha vietato di organizzare cerimonie pubbliche per il funerale del figlio mamma Giovanna Messina Denaro, sorella del boss più ricercato.