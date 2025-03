Un escursionista di 26 anni di Briosco è stato morso probabilmente da una vipera mentre stava salendo la ferrata del Corno Rat a Valmadrera. Il serpente lo ha morso ad una mano mentre stava affrontando l’ultimo tratto. È stato recuperato dai soccorritori dell’eliambulanza di Com,, che lo hanno poi trasferito al Sant’Anna di Como. Non è in pericolo di vita.