Minaccia i passeggeri con coltello e martello Bloccato con il taser

È salito alla fermata di Ranica della Teb, il tram delle Valli, diretto a Bergamo. Era armato di coltello e di un martello, con cui ha minacciato alcuni passeggeri e il conducente. È accaduto intorno alle 17: un 23enne, salito in bici, ha avuto un diverbio con una donna e ha dato in escandescenze. Il macchinista ha avvisato la sala operativa che ha chiamato i carabinieri: in zona è stata mandata una pattuglia del Radiomobile di Bergamo. Quando il tram è arrivato alla fermata di via Negrisoli, il giovane è sceso e il macchinista ha chiuso tutte le porte, lasciandolo fuori. Questo ha fatto infuriare il giovane, che ha sfondato i finestrini del vagone con il martello. I militari lo hanno bloccato con l’ausilio del taser, poi è stato portato via in ambulanza. I passeggeri sono stati fatti scendere in via Negrisoli e il tram ha concluso la sua corsa vuoto.