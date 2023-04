Minacce con un coltello e botte ai carabinieri Arrestato gambiano

Con un coltello, mercoledì pomeriggio, ha minacciato il gestore di un bar di via Napoleona, a Como, che lo aveva allontanato dal locale perché sorpreso a consumare droga. Siaka Jallow, gambiano di 25 anni senza fissa dimora, si era anche impossessato di una bottiglia di rum. Il ragazzo è stato arrestato da una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Como, ma durante la colluttazione per tentare di bloccarlo, ha ferito entrambi i militari, spezzando il braccio a un appuntato. Per riuscire a fermarlo, è stato utilizzato il taser, che lo ha immobilizzato e ha consentito di mettere fine all’aggressione. Ora il venticinquenne si trova in carcere al Bassone, in attesa dell’interrogatorio di convalida.