Milion Day, gioca 2 euro e ne vince 100mila: la dea bendata bacia Merate

Merate (Lecco), 24 marzo 2024 – Gioca 2 euro, ne vince 100mila. E' successo a Merate, Un cliente del bar e tabaccheria Angelo di viale Giuseppe Verdi, dove un cliente ha acquistato una schedina da 1 euro del Million Day, un gioco in cui bisogna indovinare i numeri estratti, aggiungendo 1 altro euro per l'opzione dell'Extra Million Day. “Il giocatore è un abituè – spiega Chen Guanwu, per tutti Angelo appunto, 46 anni, dal 2016 titolare del bar tabacchi -. Non ha ancora incassato il premio perché ci vuole tempo, ma mi ha comunicato di aver vinto. E' la prima volta che qui si vince una cifra così alta”. Il fortunato giocatore ovviamente ha chiesto e ottenuto l'anonimato: 100mila euro sono una cifra importante,

Gioca responsabilmente

Qualsiasi gioco a premi in denaro e tutte le scommesse sono riservate solo agli adulti. Occorre giocare con responsabilità, perché tutti i giochi a premi possono causare una dipendenza e diventare patologici. Per evitare che ciò accada, gli esperti consigliano di rispettare alcune semplici regole: stabilisci e rispetta un tempo massimo da dedicare al gioco; gioca solo la quantità di denaro che ha deciso inizialmente; quando perdi, accettalo senza cercare di rifarti subito del denaro speso; mai chiedere un prestito per giocare; non rinunciare alle responsabilità professionali e familiari per il gioco; dì sempre la verità ai tuoi cari sulle somme giocate; se sei giù di morale non giocare.

I numeri dell'azzardo in Lombardia

I lombardi giocano alle slot elettroniche e ai videopoker quasi 7 miliardi e mezzo di euro, a fronte di 5 miliardi e mezzo di vincite. Sono le cifre pubblicate nel Libro blu redatto dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il dato si riferisce al 2022. In regione ci sono più di 55 mila macchinette mangiasoldi, mentre biliardini, calcetti e giochi non a soldi sono appena 7mila. Sempre nel 2022 i lombardi hanno scommesso altri 2 miliardi di euro in lotterie a Gratta e vinci, riscuotendo vincite per 1 miliardo e mezzo. Ulteriori 180 milioni di euro sono stati spesi al Bingo a fronte di 55 milioni di vincite, e più di un miliardo al gioco del Lotto, tramite cui sono stati distribuiti 345 milioni di vincite.