Merate, la bottiglietta d'alcol gli esplode in mano: 21enne ustionato al volto

Merate (Lecco), 5 ottobre 2024 – La bottiglietta di alcol che gli è esplosa in mano. La palla di fuoco lo ha investito al volto e alla braccia, ustionandolo. L'altra sera un ragazzo di 21 anni di Merate ha acceso il camino di casa. Per alimentare le fiamme ha spruzzato dell'alcol sul falò direttamente dal flacone del combustibile liquido. Si è però innescato un ritorno di fiamma: il contenitore è esploso e l'alcol che bruciava gli è schizzato addosso ovunque, ustionandogli il viso all'altezza di occhi, naso e bocca, la testa, un braccio e parte del petto.

I genitori hanno accompagnato di corso il 21enne in ospedale, al Pronto soccorso del San Leopoldo Mandic di Merate. Dopo avergli prestato la prima assistenza, i medici di guardia ne hanno disposto e organizzato il trasferimento d'urgenza protetto in ambulanza al Centro ustioni del Niguarda di Milano. Una volta medicato e impostate le terapie, il paziente è stato quindi riportato all'ospedale di Merate, dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia. Ora è fuori pericolo, ma ha riportato gravi ustioni di secondo grado, per le quali ci vorrà tempo per guarire e che potrebbero lasciare conseguenze indelebili.