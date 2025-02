Merate, trattore in fiamme a Sartirana

Merate (Lecco), 12 giugno 2017 – Trattore in fiamme a Merate. Nella tarda mattinata di oggi un mezzo agricolo ha preso fuoco in un campo che si estende in in via don Pietro Consonni a Sartirana.

I primi ad intervenire sono stati alcuni contadini della zona, poi sono arrivati i vigili del fuoco volontari del distaccamento cittadino. I pompieri hanno spento il rogo che avvolgeva il trattore e impedito che si propagasse ad alcuni alberi. Probabilmente l'incendio è divampato per un cortocircuito o comunque per un incidente, si esclude sia stato appiccato di proposito. Alle operazioni hanno assistito diversi curiosi, perché il fumo ha richiamato l'attenzione di molte persone. Il fuoco si è sviluppato vicino alla riserva naturale del lago di Sartirana.