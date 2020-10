Merate (Lecco), 2 ottobre 2020 – Uno studente di 17 anni che frequenta la quarta superiore all'istituto tecnico statale Francesco Viganò di Merate è risultato positivo al coronavirus. Come da protocollo e misure d'emergenza per azzerare il rischio di possibili focolai, la preside Manuela Campeggi ha immediatamente rispedito a casa in quarantena tutti i suoi compagni dopo aver avvisato i genitori, mentre i professori che che hanno insegnato nella sua classe nelle ultime 48 ore sono stati subito dirottati in ospedale a Lecco per essere sottoposti a tampone. Nessuno dei venti ragazzi e ragazze ora in isolamento domiciliare torneranno in aula prima di martedì 13 ottobre: nel frattempo verranno tutti sottoposti ad accertamenti. Anche i cinque docenti potenzialmente esposti al rischio di contagio non rientreranno al lavoro fino all'esito del tampone. L'allarme è scattato questa mattina quando dai genitori del 17enne e dai responsabili dell'Ats della Brianza è stato comunicato a scuola del caso di positività dello studente che nei giorni scorsi aveva accusato sintomi di malessere e proprio per questo era stato sottoposto a tampone il cui esito di positività alla Covid-19 è giunto in mattinata.

© Riproduzione riservata