"Profondo cordoglio per la scomparsa di Giulia Maria Crespi (nella foto)", la cofondatrice del Fai scompara l’altro giorno all’età di 97 anni. A esprimerlo è il sindaco Massimo Augusto Panzeri a nome dell’intera comunità. "Nativa di Merate, appartenente ad una delle più antiche e importanti famiglie industriali lombarde – la ricorda il primo cittadino -. Proprio quest’anno le Giornate di Primavera del Fai si sarebbero dovute svolgere a Merate, a cui è rimasta sempre legata".

"L’appuntamento è solo rimandato e nell’occasione non mancherà il riconoscimento e la gratitudine per il suo instancabile ed esemplare impegno civile, rivolto in particolare alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nazionale a cui si è dedicata per tutta la vita". La dimora meratese di Giulia Maria Crespi era Villa Biffo, costruita negli anni ‘30 sulla precedente Villa Fossati, sui disegni di Giuseppe Baslini, un altro meratese illustre.

Era dotata anche di una piscina olimpionica, finemente piastrellata e decorata. Lì lei con la sua famiglia trascorreva soprattutto i periodi delle vacanze estive, prima che l’intero complesso venisse venduto, per diventare poi nel 2004 una casa di riposo con il nuovo nome di Villa dei Cedri, per gli alti e secolari cedri che caratterizzano il parco.

