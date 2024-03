Merate, il ladro gli ruba i documenti e lui rischia di non riabbracciare i genitori

Elvie Elnar e suo marito James Trasporte con le loro due figlie non tornano nelle Filippine, la loro terra di origine, da 8 anni. Per poter finalmente riabbracciare i genitori, i parenti e gli amici d’infanzia hanno dovuto risparmiare e pianificare il viaggio a lungo. Solo la trasferta aerea andata e ritorno per quattro persone costa infatti migliaia di euro, che per Elvie Elnar che al momento è disoccupata e James che lavora come addetto alle pulizie sono un capitale. Con tanta fatica sono però riusciti finalmente a prenotare il volo per maggio.

A causa di un ladro tuttavia i sacrifici di marito e moglie, che hanno entrambi 43 e anni e abitano a Merate, potrebbero essere stati vani, perché il ladro ha rubato pure il permesso di soggiorno di James: ha già sporto denuncia ed è già andato in questura per chiedere un duplicato, il tempo tuttavia stringe e potrebbe non bastare, perché solitamente occorrono almeno un paio di mesi e senza un nuovo permesso di soggiorno né l’uno né l’altra e nemmeno le loro figlie di 16 e 10 anni potranno ritornare tutti insieme nelle Filippine. Il furto è stato messo a segno l’altro giorno a Olgiate Molgora. "Mio marito era impegnato nelle pulizie di un condominio – racconta Elvie Elnar -. Ha lasciato il borsello in auto e qualcuno glielo ha rubato. Dentro c’erano soldi, il bancomat, le chiavi di casa e appunto il permesso di soggiorno". Quando James si è accorto del furto ha subito passato in rassegna uno per uno tutti i cestini della spazzatura della zona e setacciato nei cespugli, nella speranza che il colpevole si fosse tenuto i soldi e si fosse invece disfatto del resto. "Purtroppo non ha trovato nulla – prosegue Elvie Elnar -. Abbiamo ricontrollato insieme pure il giorno dopo, ma niente lo stesso". I due però non si arrendono: "Per favore aiutateci – è l’appello di Elvie Elnar-. Se qualcuno dovesse trovare in giro i documenti e il permesso di soggiorno di mio marito James, ce li restituisca. È l’unica speranza per noi di poter esser certi di poter tornare finalmente di nuovo nelle Filippine. Manchiamo da 8 anni, abbiamo voglia di rivedere i nostri genitori, i familiari, gli amici e di mostrare loro le nostre figlie che nel frattempo sono cresciute".