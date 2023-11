Merate, incendio in cartiera: evacuati 50 operai

Merate (Lecco), 13 novembre 2023 – Incendio in cartiera questa mattina a Merate. I cinquanta dipendenti al lavoro sono stati tutti evacuati. Il rogo è divampato poco dopo le 7.30 all'interno dello stabilimento della Lcc, Lavorazione carte speciali, a Brugarolo, frazione di Merate, dove ha preso fuoco un macchinario.

Gli addetti al servizio di antincendio interno hanno subito circoscritto le fiamme, mentre dal vicino distaccamento di Merate sono subito intervenuti i vigili del fuoco volontari con due mezzi di soccorso: un'autopompa serbatoio e un'autobotte. Sono arrivati pure i rinforzi dal comando provinciale di Lecco con i vigili del fuoco di tre squadre con un'altra autobotte e una seconda autopompa serbatoio più un'autoscala.

Tutti i 50 operai e i tecnici in turno, come provato durante le numerose esercitazioni a cui partecipano data l'attività ad alto rischio di incendio, hanno lasciato le loro postazioni e si sono radunati nei punti di raccolta prestabiliti come previsto in caso di emergenza. La situazione fortunatamente si è rivelata meno grave del previsto. In poco tempo l'incendio è stato arginato impedendo che si propagasse ulteriormente e infine spento. Anche i danni risultano limitati, nonostante il potenziale pericolo che la situazione sfuggisse dal controllo. Il fuoco è stato innescato probabilmente da un guasto.