Merate, ciclisti travolti da un’auto: pirata identificato grazie a un camionista

Merate (Lecco) – È stato identificato ma non è stato ancora rintracciato il pirata della strada che l’altra mattina a Merate, sulla ex Statale 36, ha investito due ciclisti, lasciandone uno di 76 anni di Casatenovo a terra in gravi condizioni.

Gli agenti della Polizia locale sono risaliti alle sue generalità e al suo presunto indirizzo dal numero di targa della Fiat Punto che guidava: lo ha annotato un camionista che lo ha inseguito prima che svoltasse e si dileguasse in una via secondaria e lo hanno immortalato anche le telecamere del sistema di videosorveglianza comunale installate in zona.

A casa, dove dovrebbe abitare, però l’investitore non c’era o comunque non è stato trovato, non è chiaro se perché si sia trasferito altrove, sia scappato o perché magari la macchina è intestata a qualche prestanome. Intanto il ciclista falciato dal pirata resta ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: è grave ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.