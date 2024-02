Mazzette e liste d’attesa. Un altro medico indagato Un medico del reparto oculistica dell’Ospedale di Valcamonica è indagato per presunte pratiche illecite, dopo il caso del primario coinvolto in corruzione. Le indagini riguardano favoritismi ai pazienti dietro pagamenti in contanti e la scoperta di una cimice ambientale nel suo studio.