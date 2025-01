Mancano gli oculisti. Al San Leopoldo Mandic le visite sono sospese

MERATEMancano oculisti, niente visite specialistiche all’ospedale di Merate. Almeno non per gli adulti, mentre il servizio di Oculistica pediatrica prosegue. Il libero professionista che garantiva le visite oculistiche per gli adulti non ha rinnovato il contratto che è scaduto a fine anno, il 31 dicembre. Le prenotazioni per le visite specialistiche risultano pertanto sospese. Lo saranno almeno fino a metà febbraio. Poi dovrebbero arrivare i rinforzi e dovrebbe essere riaperta l’agenda per fissare i nuovi appuntamenti grazie all’arrivo di nuovi libero professionisti.

È stato inoltre bandito un concorso per reclutare tre oculisti, ma anche per la diagnostica fluoroangiografica, angiografica igt, oci e laser terapia presso la struttura complessa di Oculistica dell’Asst della Provincia di Lecco, o di ciò che ne resta, perché gli oculisti in servizio in pianta organica all’Alessandro Manzoni sono solo due, che si fanno carico anche di refertare alcuni esami che vengono svolti al San Leopoldo Mandic di Merate. Il reclutamento di medici, infermieri e operatori sanitari resta un problema per la sanità pubblica lecchese, come lo è negli altri ospedali lombardi, specialmente quelli più piccoli. D.D.S.