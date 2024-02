Madesimo: metrò di Milano grande vetrina

MADESIMO

Madesimo sbarca a Milano. Consorzio turistico e la società impianti SkiArea Valchiavenna uniscono le forze in una campagna emozionale volta a conquistare il capoluogo meneghino. L’iniziativa, lanciata all’inizio di gennaio, si basa sull’uso strategico della metropolitana milanese come principale mezzo di comunicazione.

Un’intera carrozza della linea metropolitana Lilla è stata brandizzata "Madesimo", personalizzando vetri, sedili e porte di ingresso/uscita così da creare un forte impatto visivo. "La scelta di utilizzare la metropolitana come spazio pubblicitario – dice il presidente del Consorzio turistico, Roberto Milanesi - è mirata e guidata dalla consapevolezza della sua efficacia nel raggiungere un vasto pubblico: grande visibilità, alta frequenza del messaggio e mancanza di elementi di disturbo esterni che garantiscono un’interazione efficace e facilitano la memorizzazione". Ad avvalorare la scelta strategica sono sia i numeri della linea M5 Lilla (4.000.000 di persone mese) che il target diversificato. Quest’ultimo comprende non solo i pendolari che si spostano per motivi di lavoro e studio, ma si distingue anche dalle altre linee per la presenza di un elevato numero di giovani studenti universitari, frequentatori abituali della movida. Inoltre, la linea attrae anche sportivi e appassionati di concerti provenienti da varie parti d’Italia e d’Europa, con le fermate di riferimento a San Siro/Ippodromo. Infine, vi sono gli amanti dello shopping e i visitatori delle fiere che convergono sulle fermate di Citylife/Portello/Tre Torri. Oltre alla presenza nella metrò, la campagna si estende anche a un progetto di edicola mobile in città, che oltre a vendere giornali su un’Ape intercetta la domanda d’informazione nei luoghi di passaggio. F.D’E.