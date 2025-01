Lutto per il regista. Antonio Albanese . Morta mamma Maria

È morta la mamma di Antonio Albanese, il comico diventato poi uno dei migliori attori e registi italiani. Maria Assunta Cerami vedova Albanese aveva 91 anni. Abitava a Olginate, dove si era trasferita con il marito da Petralia Soprana, provincia di Palermo, il loro paese d’origine, e dove il 10 ottobre 1964 è nato Antonio, il terzogenito, dopo la sorella Anna e il fratello Ignazio. "La liturgia funebre avrà luogo nella chiesa prepositurale di Olginate giovedì alle 15 – annunciano i tre figli -. Mamma giungerà in chiesa alle 14.30 per la recita del rosario". La camera ardente è allestita all’ospedale di Lecco, dove la 91enne era ricoverata ed è mancata. Numerosi i messaggi di cordoglio sia per Antonio Albanese, che a Olginate nel 2023 ha girato il suo penultimo film Cento domeniche, sia per tutti i familiari.

D.D.S.