Lotta allo spaccio nei boschi. Giovane straniero in manette

Controlli dei carabinieri nelle zone boschive e negli edifici disabitati, nella zona di Fino Mornasco, sono sfociati nell’arresto di Ahmed Labraiki, marocchino senza fissa dimora di 29 anni. I militari hanno controllato una zona in frazione Socco, arrestando l’uomo in flagranza di reato. Nella sua disponibilità sono stati trovati 50 grammi di eroina, 6 grammi di cocaina, 90 di hascisc, 580 euro, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi e due telefoni cellulari. Su disposizione del magistrato di turno, Labraiki è stato arrestato e portato in carcere, in attesa di analizzare lo stupefacente sequestrato e contestare i quantitativi esatti trovati in suo possesso.