Logistica in agitazione Quaranta operai s’incatenano al cancello

Una quarantina di dipendenti delle cooperative che operano per l’azienda logistica Italtrans ieri mattina si sono incatenati davanti ai cancelli della ditta a Calcio bloccando l’ingresso dei camion nel sito industriale. Il traffico sulla provinciale 98 è rimasto così paralizzato per circa sei ore : i camion hanno infatti generato lunghe code dalla sede di via Rotonda Maestri del Lavoro fino al casello dell’autostrada Brebemi. Lo sciopero di ieri nello stesso giorno in cui Cisl, Cgil e Uil assieme alle categorie dei trasporti hanno presentato un manifesto per la qualità della vita e del lavoro proprio nel settore della logistica. In particolare nella Bassa Bergamasca, da qualche anno al centro di una espansione edilizia, commerciale e industriale i cui nodi ora iniziano a presentarsi.