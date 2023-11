Lo straziante saluto alla volontaria Rosy uccisa da un’onda

La chiesa di Tresivio, paese in cui risiedeva con il compagno Dino Botatti, ieri pomeriggio era gremita anche dei tantissimi volontari della Protezione Civile come lei, per darle l’ultimo saluto. Doveva essere una vacanza al caldo dell’Oceano, a Tenerife, ma si è trasformata in una tragedia per Rosalinda Tegiacchi, 65enne ex dipendente della Provincia di Sondrio in pensione da circa un anno, volontaria del Gruppo di protezione civile dell’Ana (Associazione nazionale alpini) di Tresivio. La donna da tutti conosciuta come Rosy, è annegata nell’Oceano atlantico, travolta ed inghiottita da un’onda anomala. Si trovava sulla spiaggia con il compagno. "Una passeggiata tranquilla sulla battigia, quando all’improvviso è arrivata quell’onda e l’ha travolta. Ho fatto di tutto per trattenerla", ha poi raccontato l’uomo. M.Pu.