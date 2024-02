“Lo sport per crescere”. Premi dal Bim agli atleti-studenti

Il Bim aiuta a crescere i migliori studenti-sportivi valtellinesi. Come avviene ormai da undici anni, anche in questo 2024, il Consorzio Bim dell’Adda ha pubblicato il bando per concorrere al premio "Lo sport per crescere", ideato per sostenere i giovani studenti che hanno ottenuto risultati di rilievo nelle diverse discipline sportive. Ragazzi che al talento uniscono determinazione e passione per conciliare il duplice impegno nella scuola e nello sport.

Dalla scorsa edizione gli assegni da mille euro ciascuno per gli sportivi sono saliti da 10 a 15, per 15mila euro di contributi che il Bim destina ai giovani, ai quali si sommano quelli previsti per i talenti artistici e per i neolaureati, per un totale di 32.500 euro. "I giovani meritano tutto il nostro sostegno - sottolinea il presidente Alan Vaninetti -: per quello che fanno e per ciò che li attende. Il futuro del nostro territorio è nelle loro mani. Chi dimostra impegno nello studio e nello sport si saprà far valere anche nella vita professionale, in qualunque ambito: sono un esempio di perseveranza e una fonte di ispirazione per i ragazzi più giovani. Li premiamo e insieme aiutiamo le loro famiglie a sostenere i costi che l’attività sportiva comporta". La cerimonia di consegna dei premi si terrà entro il mese di giugno nella sede del Bim a Palazzo Guicciardi. (Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti alla segreteria chiamando lo 0342 213358. La documentazione è scaricabile dal sito internet www.bimadda.it). F.D’E.