Lo smottamento giunto al bis. Già riaperte strada e ferrovia

LIERNA (Lecco)

Il via libera alla circolazione, sia stradale che ferroviaria, è arrivato ieri alle 14.30, quando la provinciale 72 è ritornata alla normalità. I collegamenti erano rimasti bloccati venerdì notte, in seguito al grave smottamento che si era staccato venerdì notte in conseguenza del maltempo, e che aveva raggiunto il tratto tra Lierna e Fiumelatte di Varenna. Un punto delicato, sopra la galleria, che già lo scorso anno era stato coinvolto da un accadimento franoso del tutto simile, come avevano notato i vigili del fuoco appena arrivati in posto. Immediatamente erano stati predisposti i percorsi alternativi, sia grazie alle Navigazione Laghi, che ha attivato corse straordinarie verso Varenna e Bellano, che con una deviazione del traffico stradale lungo la Statale 36. Nel frattempo si sono susseguiti i sopralluoghi, per svolgere tutti i rilievi e le valutazioni necessari a capire quando si sarebbero potute ritrovare le necessarie condizioni di sicurezza e stabilità. La stessa Rete Ferroviaria Italiana, ha chiesto tempo per verificare che lo smottamento, e tutti i detriti arrivati a sfiorare i binari, non causassero pericolose ripercussioni sul transito dei treni.

L’ultimo punto della situazione, come era stato preannunciato, è avvenuto ieri mezzogiorno, e ha consentito di dare il via livera alla riapertura dei collegamenti. Infine, l’annuncio del via libera è stato dato dal sindaco di Lierna, Simonetta Costantini, e dal consigliere provinciale Mattia Micheli, delegato alla Viabilità. Lo scorso anno, una frana simile in quel tratto di strada aveva causato gli stessi danni nella zona a ridosso della galleria, ma in quel caso i tempi necessari alla riapertura erano stati molto più lunghi, quasi un mese.

Sulla sponda opposta del lago, tra Limonta e Onno, si sono avuti analoghi problemi venerdì notte, con colate di fango sulla strada e smottamenti, che hanno causato momentanee deviazioni del traffico. Ma anche sul quel tratto, le condizioni sono ormai tronate alla piena normalità.

Pa.Pi.