Lierna, mamma e figlia si perdono in montagna col cane: le salvano i Draghi lombardi

Lierna (Lecco), 16 aprile 2024 – Mamma e figlia si sono perse in montagna e con loro due anche il loro cagnolone. Sono state recuperate, insieme al cane naturalmente, dai vigili del fuoco in elicottero. Mamma e figlia adolescente, che abitano a Valmadrera, sono partite a piedi da Lierna per raggiungere il Crocione, un punto panoramico da cui si domina tutto il lago di Como. Con loro c'era anche il cane.

Le due hanno però sbagliato strada: invece che seguire il sentiero, hanno imboccato alcune piste in mezzo ai boschi utilizzate da cacciatori e taglialegna, senza nemmeno sapere di preciso dove fossero finite. Si sono così ritrovate in una zona molto esposta, sull'orlo di un burrone. Hanno chiesto aiuto e si sono subito messi in marcia i vigili del fuoco della squadra Saf, specializzati in interventi in ambiente speleo alpino fluviale: ogni volta che sembrava stessero per raggiungerle, tra i soccorritori e la mamma e figlia con cane al seguito c'erano però salti di roccia, precipizi e valloni.

Siccome stava per arrivare il buio, da Malpensa sono così decollati in elicottero i Draghi lombardi del reparto volo dei vigili del fuoco. I Draghi lombardi sono riusciti a localizzare madre, figlia e cane, li hanno recuperati con il verricello e poi li hanno tarsferiti a valle, da dove i vigili del fuoco a terra li hanno infine accompagnati in stazione.