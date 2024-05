Legambiente nella città del Mera

Sabato 25 e domenica 26 maggio, presso la

Banca Popolare di Sondrio, in Via Francesco Dolzino 67 a Chiavenna, si terrà l’VIII Summit Nazionale delle Bandiere Verdi di Legambiente / La Carovana delle Alpi. Si tratta di un seminario nazionale sulla comunità in transizione. I presidi di attivismo economico e sociale si incontreranno nella città del Mera.

Il presidente di Legambiente Valchiavenna Lorenza Tam accoglierà il presidente lombardo del sodalizio Barbara Meggetto e una lunga lista di ospiti. Non mancherà il sociologo valtellinese di Aster, Aldo Bonomi. Domenica mattina ci sarà anche una visita guidata a Chiavenna, grazie allo storico locale Guido Scaramellini (in piazza Bertacchi, dalle 9,30 alle alle 11).