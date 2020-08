Lecco, 5 agosto 2020 - E' stato denunciato per minacce gravi, ubriachezza molesta e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un quarantottenne residente a Milano che ieri pomeriggio è stato fermato dagli agenti della polizia di Lecco mentre litigava in piazza Garibaldi. L'uomo visibilmente alterato dai fumi dell'alcool non si è limitato a minacciare un conoscente, ma si è messo a insultate gli agenti colpendo uno di loro a un braccio. Condotto in questura dopo la denuncia per lui è scattato anche il foglio di via che lo costringerà a rimanere lontano per i prossimi tre anni da Lecco.

Non è stato l'unico provvedimento di questo tipo emesso dal questore che oggi è ricorso ad altri due fogli di via, di 1 e 3 anni, nei confronti di un trentaquattrenne di nazionalità spagnola che si aggirava con fare sospetto nelle vie del centro storico insieme ad altri quattro pregiudicati e tossicodipendenti, e nei confronti di un quarantaseienne della provincia di Monza e Brianza denunciato per possesso di chiavi alterate e grimaldelli.