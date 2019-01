Lecco, 25 gennaio 2019 – Buona la prima per gli studenti della squadra di Debate dell'Istituto superiore statale Giovanni Bertacchi di Lecco. Al loro debutto hanno conquistato il terzo posto e soprattutto l'accesso alle selezioni per le Olimpiadi nazionali di Debate.



IL DEBATE - Ma cosa significa Debate? Si tratta di nuova ed interessantissima proposta didattica per promuovere le capacità argomentative degli alunni: assegnato un tema, tre alunni sfidano altri tre alunni a suon di logica ed eloquio, sostenendo chi una posizione, chi quella opposta. Ad ascoltarli un giudice che decreta la vittoria in base alla solidità delle argomentazioni e alla qualità espositiva. Nata nel mondo anglosassone, questa nuova metodologia si sta diffondendo anche in Italia e i professori e i dirigenti del Giovanni Bertacchi di Lecco hano deciso di investire nella proposta aderendo lo scorso anno alla rete WeDebate, già attiva da qualche anno in Lombardia e in tutta Italia.



LA SFIDA - In un solo anno di lavoro, quattro ragazze dell’istituto sono state in grado di sfidare coetanei anche più esperti, provenienti dalla provincia di Monza e Sondrio, qualificandosi per le selezioni regionali. Sabato 2 febbraio approderanno all’Istituto Enrico Tosi di Busto Arsizio, ente capofila della rete, dove incontreranno ragazzi e le ragazze di altre 15 squadre tra i qual verrà scelta l’unica vincitrice che avrà l’onere e l’onore di rappresentare la Lombardia alla seconda edizione delle Olimpiadi nazionali, in programma a marzo a Roma.