Lecco, scalatore di 73 anni precipita per 10 metri sulla falesia della Discoteca: quasi illeso

Lecco, 26 luglio 2023 – Uno scalatore di 73 anni è precipitato per una decina di metri da una parete di roccia a Lecco. Nonostante l'età e l'altezza e sebbene inizialmente si fosse temuto veramente il peggio per lui, se l'è cavata senza ossa rotte e con qualche trauma non troppo grave.

Il 73enne stava arrampicando su una delle vie della falesia della Discoteca, uno sperone in riva al lago di Como. È un habitué e un veterano della zona, ma ha mancato l'aggancio del moschettone nel terzo spit ed è caduto di sotto, fino a terra. Lo hanno soccorso i tecnici volontari del Soccorso alpino della stazione di Lecco della XIX Delegazione Lariana, insieme ai sanitari di Areu e ai volontari di Lecco Soccorso. Fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate molto meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento. Dopo le prime cure sul posto, che hanno escluso lesioni gravi, è stato immobilizzato, imbarellato, portato fino all'ambulanza e poi trasferito con l'autolettiga all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Salvo complicanze dovrebbe riuscire a tornare presto ad arrampicarsi in parete.