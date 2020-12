Lecco, 16 dicembre 2020 – Un telo di plastica fissato in qualche modo al soffitto e alle pareti con del nastro adesivo per separare i malati di coronavirus dagli altri. Succede all'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, nel reparto di Nefrologia e Dialisi. Per dividere e isolare l'area Covid da quella “pulita” è stato allestito un separè improvvisato con una sorta di cerata. La tenda in plastica è tenuta in posizione alla bell'e meglio con nastro adesivo di carta, come se una barriera simile possa contenere la trasmissione di un virus. In quel reparto 17 operatori sanitari su 24 sono risultati positivi al tampone e uno è stato ricoverato in condizioni critiche in Rianimazione proprio per SARS-CoV-2. Nulla si sa invece sui pazienti e i dializzati. A denunciare la sitiuazione è Francesco Scorzelli, sindacalista dell'Usb regionale e componente della Rus che ora chiede un'ispezione urgente.

