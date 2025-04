Lecco, nuovi dirigenti e funzionari nell’organico della Questura

Nuovo vicario del questore e nuovo capo di Gabinetto in Questura a Lecco. Il nuovo vicario del questore di Lecco è il primo dirigente di Polizia Luca Rocco. Indossa la divisa dal 1993, dopo aver frequentato il X cordo per vice commissari alla Scuola superiore di Polizia di Roma. È laureato in Legge e ha prestato servizio a Bergamo, dove è stato comandante del Personale, delle Volanti, ora Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, e della Digos. Poi Digos a Cremona, commissariato di Treviglio e Polizia di frontiera all’aeroporto di Orio al Serio. E adesso, appunto, Lecco.

La nuova capo di Gabinetto invece è la commissario capo Francesca De Cicco, che è anche portavoce della Questura e dirigente del Personale. Sua vice la commissario capo Valentina Piras, che è pure comandante della Digos. Il comandante della squadra Volanti, il commissario Pierluigi Danza, è stato nominato pure dirigente dell’Ufficio tecnico logistico provinciale.

"Al vicario e ai colleghi funzionari, i migliori auguri di buon lavoro per i nuovi importanti incarichi", sono le parole del questore Stefano Marrazzo che domani guiderà la cerimonia per il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato a Lecco. La cerimonia a Palazzo Falck e in piazza Garibaldi.

