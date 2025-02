Lecco, malore in acqua: morto ragazzo di 21 anni

Lecco, 8 luglio 2017 – Un 21enne straniero è stato male mentre si trovava in acqua nel lago a Lecco ed è morto in serata. E' stato subito soccorso da alcuni bagnanti che si sono accorti che non stava bene e che lo hanno trascinato immediatamente a riva.

Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 con i volontari di Lecco Soccorso. Il giovane versava in arresto cardiaco, il suo cuore non batteva più e nemmeno riusciva a respirare. Dopo essere stato rianimato è stato trasferito d'urgenza in ambulanza all'ospedale Alessandro Manzoni del capoluogo. Non c'è stato niente da fare: in serata il decesso.