Lecco, 22 maggio 2019 - Una marea bluceleste, come quelle di una volta ha riempito la stazione ferroviaria di Lecco. Centinaia di tifosi blucelesti si sono dati appuntamento, poco dopo mezzogiorno, per raggiungere in treno Como dove tra poco andrà in secna l'attesissimo derby valido per la Poule scudetto di serie D. Tra i tantissimi tifosi anche alcuni degli storici ultrà che hanno fatto la storia della Curva Nord.

