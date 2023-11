Lavoro, una giornata nera . Volo con l’escavatore: operaio lotta per la vita

Si è spinto troppo vicino al bordo del dislivello, il piccolo escavatore che stava manovrando si è sbilanciato ed è precipitato di sotto per alcuni metri con lui ancora a bordo. Grave infortunio sul lavoro ieri mattina a Bellano, nella frazione di Bonzeno.

Un operaio di 34 anni di Mantello, provincia di Sondrio, è ora ricoverato in prognosi riservata. Stava guidando una ruspetta in un lembo di terreno rialzato, su una sorta di terrazzamento di alcuni metri rispetto ad un camminamento e alla balza sottostanti. Doveva spianare l’appezzamento, il suolo su cui poggiava ha ceduto oppure si è sporto troppo vicino al salto: il mezzo da cantiere si è ribaltato, ha divelto alcuni pali in metallo, è precipitato di sotto, ha abbattuto un’altra recinzione e poi è rotolato ancora oltre, trascinandosi dietro e schiacciando il manovale valtellinese. Il 34enne è stato soccorso dai volontari del Soccorso bellanese, i primi ad arrivare sul posto. Poi sono intervenuti i sanitari di Areu e i soccorritori dell’eliambulanza di Como, insieme ai vigili del fuoco volontari del distaccamento del paese e della squadra Saf specialisti in interventi in ambienti speleo alpini fluviali. Le sue condizioni sono parse subito estremamente critiche: ha riportato un trauma cranico severo e un trauma cranico importante. È stato sedato, intubato, trasferito prima in ambulanza all’elisuperficie di Bellano, dove è stato trasbordato sull’eliambulanza e infine portato in ospedale al Circolo di Varese. È stato operato d’urgenza per ridurre le lesioni. La prognosi è estremamente riservata. L’area dove si è verificato l’incidente è stata sequestrata. Sono in corso accertamenti sulla sicurezza.