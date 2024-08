L’antipasto dei Giochi. Sport all’aperto in vetrina per la prima di Euromeet

Sport outdoor, ma anche inclusione, sostenibilità e benessere, perché l’importante non sarà vincere, ma partecipare. È l’Euromeet 2024, uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno, dopo i Giochi olimpici.

Si svolgerà dal 10 al 12 settembre a Lecco e provincia, territorio che, con i suoi laghi e i suoi monti, è una delle capitali regionali delle attività fisiche all’aperto: tra le più praticate da sportivi e appassionati ci sono pattinaggio, navigazione, wakeboard, canottaggio, canoa, mountainbike, skateboard, escursionismo, beach volley, parapendio, windsurf, sup, yoga, pilates, abbraccio degli alberi. Ma l’elenco comprende anche tante altre discipline ancora. I campi che ospiteranno le gare saranno a Lecco naturalmente, Eupilio, Suello, Sirone, Merate, Paderno d’Adda, Civate, Valmadrera, Abbadia Lariana, Galbiate e Dervio, mentre il centro nevralgico sarà il campus del Politecnico di Milano del Polo territoriale di Lecco.

Per l’evento arriveranno più di 400 atleti amatoriali da tutto il Vecchio continente, più ricercatori, professionisti del settore, atleti e rappresentanti di associazioni sportive, imprenditori. È la prima volta che l’Euromeet approda in Italia, un debutto accompagnato con curiosità.

Il programma include anche sedici workshop, guidati da esperti e accademici di rilievo internazionale, che offriranno spunti di riflessione e discussione approfondita sui temi di rilevanza per il futuro degli sport outdoor. Tra gli illustri relatori che interverranno durante la due giorni figurano Diane Crone, professoressa in Exercise and health alla Cardiff Metropolitan University e direttrice del Centre for Health, activity and wellbeing research, e Jana Janotova, dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura.

Sarà la settima edizione di Euro Meet, la prima in assoluto che si tiene in Italia. Potrà essere considerata quindi come una sorta di anteprima o di prova generale delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026 e degli European Master Games 2027 in programma sempre a Lecco.

Daniele De Salvo