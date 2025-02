L’affresco del Trecento riscoperto. Incontro nella sala dell’Officina Badoni

Il Giona ritrovato. È un affresco del Trecento, scoperto, anzi riscoperto, nella chiesina di sant’Egidio a Bonacina di Lecco, piccola perla del Romanico. È un rinvenimento inaspettato e anche raro: non si riscontrano in zona molte opere che ritraggono Giona, uno dei 12 profeti minori di cui si narra nell’Antico Testamento, buttato in mare dai compagni di viaggio mentre fuggiva in nave verso Tarsis e poi inghiottito da un grosso pesce, che infine lo ha rigettato sulla spiaggia dopo tre giorni e tre notti nel suo ventre trasformato in una sorta di sepolcro. Se ne parlerà la sera di giovedì di settimana prossima, il 27 febbraio, nelle nella Sala neogotica dell’Officina Badoni di Lecco. Interverranno Laura Polo D’Ambrosio, Marco Sampietro e Luisa Carolina Valsecchi. L’ingresso alla serata sull’affresco che rimanda all’arte all’iconografia delle miniature lombarde è libero è gratuito senza necessità di prenotare.