Ladro seriale di farmaci colpisce in ospedale dove era ricoverato

Assalto al portavalori ieri mattina a Casatenovo. Mentre le guardie giurate di un istituto di vigilanza stavano prelevando i soldi di incasso nel centro commerciale Levada, i ladri di una banda specializzata hanno completamente scardinato il portellone del furgoncino portavalori non blindato che i vigilantes avevano parcheggiato all’esterno, a ridosso della Sp 51 La Santa sul confine con la provincia di Monza, lasciandolo incustodito. In una manciata di minuti i ladri hanno ripulito il mezzo indisturbati, nonostante il via vai di clienti e passanti.