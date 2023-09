Ladri seriali di profumicondannati dopo 5 anni

Due incursioni in profumeria a distanza di pochi giorni per un bottino di quasi 5mila euro in confezioni di pregiati profumi. Un furto avvenuto a maggio 2018 nel centro commerciale Fuentes di Gera Lario, a proposito del quale si sono creati notevoli ritardi per stabilire la competenza territoriale del Tribunale: il Fuentes si trova infatti a cavallo tra le province di Como e Lecco e, per capire che il furto era avvenuto dalla parte comasca di Gera Lario, è stato necessario analizzare i mappali. Ora i due imputati ritenuti responsabili dei furti – Kelly Paola Buenanos Mena, colombiana di 36 anni, e il peruviano Juan Carlo Espinoza Ramos, 41enne, difesi dall’avvocato Paolo Arrigoni – sono stati condannati a due anni e quattro mesi di reclusione. Il bottino non è stato recuperato.