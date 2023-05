Ladri di biciclette costose Scoperta la banda Colpì a Brescia e Bergamo

Rubavano biciclette di alta gamma per bottini da decine di migliaia di euro. Tre stranieri sono stati arrestati dalla squadra Mobile di Padova perchè coinvolti in furti, ricettazione e riciclaggio. Si tratta di due moldavi di 22 e 23 anni, residenti nel Padovano, e di un serbo di 43 anni, che dimora ai Breganze (Vicenza) che farebbero parte di un gruppo di 10 persone, quasi tutti moldavi, che arrivavano in Italia per compiere furti e soprattutto spaccate ai danni di negozi di rivendita di biciclette di alta gamma (oltre 25 gli episodi). I casi contestati sono avvenuti tra dicembre 2021 e maggio 2022, nelle province di Padova, Verona, Treviso, Bergamo, Brescia, Varese e Reggio Emilia, con danni ammontanti a diverse centinaia di migliaia di euro.