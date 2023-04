La Stradale insegue auto sospetta e scopre una discarica abusiva

Inseguono un’auto e scoprono una discarica abusiva. È accaduto a Desenzano, dopo che una pattuglia della Polizia stradale dal casello di Sirmione ha inseguito un’auto tra le vigne, fino ad arrivare in un’azienda agricola dismessa, a Desenzano, diventata ricettacolo di rifiuti di ogni genere, da pezzi di auto a resti di elettrodomestici. Avvisati la Polizia locale di Desenzano e il dipartimento di Brescia di Arpa che, non trattandosi di un’emergenza, farà un sopralluogo in questi giorni insieme al Comune, per risalire alla proprietà e ricostruire eventuali responsabilità. Allertati, inoltre, i Vigili del fuoco, per la messa in sicurezza della vasca di liquami, dove già in passato era stata soccorsa una persona caduta accidentalmente.