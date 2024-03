La scuola primaria abbattuta lascerà spazio a un nido

Da scuola elementare ad asilo nido. Sono cominciati i lavori per l’abbattimento dell’ex primaria di Bonacina, dove per un paio di settimane sono stati ospitati alcuni migranti richiedenti protezione internazionale, che verrà ricostruita da capo e diventerà un nuovo asilo nido. L’intervento di smantellamento è in corso. Il futuro nido comunale, il terzo in città, sarà una struttura di poco meno di 600 mq in un edificio nzeb, cioè un edificio a energia quasi zero, ad altissima prestazione energetica. Il costo è di 1 milione 700mila euro, di cui un milione finanziato con fondi Pnrr, 260mila con il conto termico Gse e, per la restante parte, da risorse del Comune. "I lavori sono iniziati – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Maria Sacchi -. Forse ci si aspettava di vedere subito la demolizione dell’immobile, ma nel cronoprogramma, si devono prima effettuare le campionature sui materiali speciali da discaricare: si tratta di tre guaine impermeabili, risultate rifiuto non pericoloso, del pavimento in linoleum e del controsoffitto, risultati rifiuti pericolosi. Al termine del lavoro di rimozione e smaltimento, si potrà dare avvio alla demolizione dell’ex primaria che lascerà spazio alla costruzione del terzo nido". La struttura avrà spazi flessibili per 3 sezioni: per un totale di 36 bimbi. D.D.S.