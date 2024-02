La navigazione sul lago di Como si potenzia

I battelli salperanno prima e attraccheranno dopo. A partire dal 2025 il servizio potenziato estivo di trasporto pubblico in traghetto garantito dai gestori della Navigazioni Laghi con più corse e collegamenti su quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, comincerà dal 24 marzo e terminerà e proseguirà fino all’8 dicembre.

Se possibile l’orario della bella stagione verrà ampliato pure già quest’anno, nel 2024. Tutto dipende però da quanti meccanici, marinai, motoristi, amministrativi e tecnici verranno arruolati, per poter garantire a sufficienti battelli di solcare il Lario. Sono stati banditi 9 concorsi per 11 posizioni per reclutarli. "Il direttore della Navigazione Laghi Nicola Oteri ci ha assicurato che nel 2025 l’orario della stagione estiva proseguirà fino all’8 dicembre e questo è già un primo risultato molto positivo – spiega la presidente della Provincia Alessandra Hofmann -. Inoltre è emersa la volontà di tutti di attuare questo ampliamento anche per il 2024. Nel frattempo, la stagione della Navigazione partirà il 24 marzo, confermando l’anticipo già adottato lo scorso anno, con un’offerta incrementata e diversificata per andare incontro alle esigenze dei turisti e dei residenti". Con le strade trafficate e i treni spesso in ritardo, i traghetti potrebbero infatti rappresentare una valida alternativa per spostarsi, non solo per i turisti, ma pure per i pendolari. Per questo si sta lavorando pure a ulteriori biglietti integrati tra battelli e treni. Ci sono possibili buone notizie pure per gli studenti brianzoli che vanno a scuola a Bergamo, rimasti orfani della tratta ferroviaria Ponte San Pietro – Bergamo. L’assessore regionale ai Trasporti ha annunciato la possibilità di una corsa diretta in bus tra Paderno e Robbiate. Daniele De Salvo