La fibra copre il 90% del Comune

In paese non si naviga solo sul lago, ma anche in rete grazie a Openfiber che ha praticamente terminato la cablatura del territorio comunale. "Ad oggi più del 90% di Tremezzina è coperto dalla rete - spiega il sindaco, Mauro Guerra - Contestualmente numerosi gestori di connessioni internet iniziano a contattare privati e ditte per proporre il passaggio alla fibra per una connessione internet più sicura è molto più rapida. Siamo al termine di un percorso lungo e complesso. Che è iniziato con l’essere riusciti a ottenere l’inserimento del paese nel primo gruppo di Comuni delle cosiddette aree bianche o a fallimento di mercato". Siccome gli operatori privati non erano disposti a intervenire per realizzare l’infrastruttura in fibra ci ha pensato lo Stato.