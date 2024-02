La bancarella una bella occasione per fare del bene : "Contribuiamo a sostenere i bambini bisognosi"

Abbiamo intervistato persone; queste sono state le risposte che ci hanno fornito.

Cosa ne pensa dell’iniziativa della bancarella?

"È una bella occasione per fare del bene e contribuire ad aiutare i bambini bisognosi".

Ha comprato qualcosa?

"Sì, abbiamo comprato diversi oggetti, come alberelli di legno, profumatori, alberelli di ceramica e altri manufatti natalizi, proprio per sostenere la causa della solidarietà".

La “bancarella“, a suo avviso, può essere di esempio nell’incentivare altre iniziative simili in futuro?

"La bancarella può sicuramente essere di esempio per altre iniziative simili, incoraggiando le persone a partecipare attivamente alla solidarietà".

Iniziative simili si tengono anche in altre città?

"Simili iniziative si tengono anche in altre città mostrando, dunque, che il senso di solidarietà è diffuso e condiviso in molte realtà".

Secondo lei come può essere migliorata la “bancarella della solidarietà”?

" Si potrebbe migliorare la visibilità degli oggetti in vendita, ad esempio non avvolgendoli nel cellophane, in modo che siano maggiormente visibili e apprezzabili".

Secondo lei l’iniziativa verrà replicata nei prossimi anni?

"Siamo fiduciosi che l’iniziativa venga riproposta in considerazione dei risultati ottenuti"